В Смольном наградили педагогов, медиков и других профессиональных работников

Губернатор Северной столицы вручил петербуржцам более 60-ти наград.

В Смольном дворце прошло вручение государственных наград заслуженным профессионалам из разных областей. Всего по поручению Президента РФ губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов раздал более 60-ти наград. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Северной столицы.

Сегодня здесь собрались высокие профессионалы из разных сфер и разных поколений. Каждый из вас внес свой вклад в достижения города последних лет. Вы и ваши коллективы заслужили эти награды, успешно служа Петербургу и России. Вы – наша опора и наша гордость. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Среди награждаемых – работники образования и медицины, сферы ЖКХ, промышленности, транспорта и других областей. В частности, за вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность Орденом Почета наградили участника Великой Отечественной войны Зиновий Меркин, которому в этом году исполнилось 100 лет.

Награждая педагогов, Александр Беглов пообещал полностью ликвидировать дефицит образовательных учреждений. Среди прочего губернатор подчеркнул особую роль и успехи медработников.

За последние годы петербургское здравоохранение стало примером для ваших коллег со всей страны. Мы строим и ремонтируем поликлиники и больницы. Организуем на их базе современные медицинские центры с самым передовым оборудованием. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Когда очередь дошла до награждения промышленников и работников производственных предприятий, губернатор напомнил, что в этом году были увеличены резервы Фонда развития промышленности и Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Благодаря вашему труду темпы развития промышленности Петербурга втрое опережают российские показатели. Мы лидируем в машиностроении, судостроении, фарме. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге наградят 41 лучшего работника в области спорта.

Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга