Губернатор Петербурга 2 ноября наградил семьи погибших на СВО

Погибшие удостоились государственных орденов, а их родным вручили памятные знаки об участии в специальной военной операции.

По поручению Президента РФ губернатор Северной столицы Александр Беглов и глава Ленинградского военного округа Рустам Миннекаев вручили семьям погибших в зоне СВО военнослужащих государственные награды. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Смольного.

Посмертно Золотую Звезду Героя Российской Федерации получили полковник Александр Горин и капитан Евгений Тодчук. Орден Мужества присвоили лейтенанту Сергею Красильникову. Награду передали отцу погибшего, который является начальником мобилизационного отдела петербургского Военного комиссариата.

Ваши сыновья, мужья отдали жизнь за наше Отечество, за нас с вами, чтобы у нас был мир. Они спасали своих боевых товарищей. Сегодня российские воины продолжают дело своих дедов и отцов, защищая наше Отечество, память предков и наши ценности. Мы сделаем все, чтобы увековечить память наших героев. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Помимо прочего семьи погибших получили памятные знаки "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга". Во время церемонии вручения государственных наград глава города отметил, что помощь родным военнослужащих является священным долгом петербургского правительства.

Ранее мы сообщали, что с 1 ноября в петербургских МФЦ можно оформить справку, подтверждающую статус участника СВО.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга