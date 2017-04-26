С 1 ноября в петербургских МФЦ можно оформить справку, подтверждающую статус участника СВО

С 1 ноября в петербургских МФЦ участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей могут оформить справку, подтверждающую статус участника СВО. Справка выдается по линии Министерства обороны РФ, рассказали в пресс-службе СПб ГКУ "МФЦ".
За оформлением электронной справки можно обратиться в любой МФЦ, за исключением Центров оказания услуг для бизнеса.
В МФЦ справку может оформить сам участник специальной военной операции или члены его семьи:
– родители;
– супруга (супруг);
– дети участника СВО, достигшие 14-летнего возраста (вправе обратиться за справкой самостоятельно);
– действующий как законный представитель родитель несовершеннолетнего ребенка, второй родитель которого является участником СВО.
Другим категориям граждан за оформлением данной справки необходимо обращаться в "Военно-социальный центр" Министерства обороны РФ (ВСЦ), военный комиссариат или воинскую часть.
В МФЦ участник специальной военной операции для получения справки должен предоставить паспорт и СНИЛС.
Члены семьи участника СВО предоставляют в МФЦ паспорт, СНИЛС, реквизиты паспорта участника СВО (может быть представлена копия паспорта).
Центр высокотехнологичного протезирования для участников СВО создадут в Ленобласти.
Фото: пресс-служба СПб ГКУ "МФЦ"
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