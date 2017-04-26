С 1 ноября в петербургских МФЦ можно оформить справку, подтверждающую статус участника СВО

За оформлением электронной справки можно обратиться в любой МФЦ, за исключением Центров оказания услуг для бизнеса.

С 1 ноября в петербургских МФЦ участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей могут оформить справку, подтверждающую статус участника СВО. Справка выдается по линии Министерства обороны РФ, рассказали в пресс-службе СПб ГКУ "МФЦ".

За оформлением электронной справки можно обратиться в любой МФЦ, за исключением Центров оказания услуг для бизнеса.

В МФЦ справку может оформить сам участник специальной военной операции или члены его семьи:

– родители;

– супруга (супруг);

– дети участника СВО, достигшие 14-летнего возраста (вправе обратиться за справкой самостоятельно);

– действующий как законный представитель родитель несовершеннолетнего ребенка, второй родитель которого является участником СВО.

Другим категориям граждан за оформлением данной справки необходимо обращаться в "Военно-социальный центр" Министерства обороны РФ (ВСЦ), военный комиссариат или воинскую часть.

В МФЦ участник специальной военной операции для получения справки должен предоставить паспорт и СНИЛС.

Члены семьи участника СВО предоставляют в МФЦ паспорт, СНИЛС, реквизиты паспорта участника СВО (может быть представлена копия паспорта).

Центр высокотехнологичного протезирования для участников СВО создадут в Ленобласти.

Фото: пресс-служба СПб ГКУ "МФЦ"