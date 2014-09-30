Центр высокотехнологичного протезирования для участников СВО создадут в Ленобласти

Центр будет специализироваться на предоставлении услуг по протезированию верхних и нижних конечностей, включая тренировочную площадку для освоения навыков ходьбы на протезе и зону технического обслуживания оборудования.

В Ленинградской области появится специализированный центр для участников специальной военной операции, где им будут предоставлены высокотехнологичные протезы, помощь в освоении их использования и обучение новым профессиям. Губернатор региона Александр Дрозденко утвердил решение о создании учреждения "Мультипротез", которое будет функционировать под управлением областного комитета социальной защиты, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Центр будет специализироваться на предоставлении услуг по протезированию верхних и нижних конечностей, включая тренировочную площадку для освоения навыков ходьбы на протезе и зону технического обслуживания оборудования.

Помимо медицинского и технического сопровождения, участникам СВО окажут юридическую и психологическую помощь. Для тех, кто проходит реабилитацию, предусмотрены проживание и возможность обучения новым специальностям, чтобы обеспечить успешную адаптацию к гражданской жизни. В центре предлагается широкий спектр образовательных курсов, включая обучение операционному управлению оборудованием, 3D-принтингу, компьютерной графике, работе с офисными приложениями и другим навыкам.

Ранее мы сообщили о том, что единый портал поддержки семей с детьми заработал в Ленобласти.