Единый портал поддержки семей с детьми заработал в Ленобласти

Новый ресурс призван облегчить решение ключевых вопросов для родителей.

В Ленобласти заработал новый портал Семья47.рф, который представляет комплекс мер поддержки для семей с детьми. Губернатор Александр Дрозденко анонсировал этот проект в своем Telegram-канале.

Новый ресурс призван облегчить решение ключевых вопросов для родителей. К примеру, на нем можно найти информацию о выборе женской консультации и роддома, оформлении стипендий губернатора для талантливых студентов, а также записаться в детский сад. Для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, на портале предусмотрен отдельный раздел. Родители также смогут получить консультации психологов и юристов, а также воспользоваться другими полезными ресурсами.

Портал тесно взаимодействует с порталом Госуслуги, что делает его использование еще более удобным.