В Смольном в канун Дня народного единства наградили профессионалов за их добросовестный труд

Губернатор Петербурга вручил ордена, медали, почетные звания, грамоты и Благодарности Президента страны.

В преддверии Дня народного единства в Смольном дворце состоялось награждение спортсменов, артистов, журналистов, ученых, госслужащих, музыкантов, тренеров и инженеров. Государственные награды – ордена, медали, почетные звания, грамоты и Благодарности Президента РФ – присуждены профессионалам за их "добросовестный труд, яркие достижения и прорывные успехи", – следует из сообщения пресс-службы Администрации Санкт-Петербурга.

Так, почестей удостоилась Народная артистка России и балерина Ульяна Лопаткина, которая указом Президента была награждена знаком "За благодеяния". Певец Альберт Ассадулин получил орден "За заслуги в культуре и искусстве", а Николай Мартон – артист Александринского театра – удостоился Благодарности главы государства.

Также государственных наград удостоились тренера, инструкторы, спортсмены и руководитель "Клуба дзюдо Турбостроитель" Михаил Рахлин, а также члены клуба. Губернатор Петербурга Александр Беглов отдельно отметил, что в ближайшие годы планируется постройка по крайней мере 7 спортивных комплексов, а также обустройство сотен дворовых и школьных площадок для развития физической культуры населения.

Ранее стало известно, что в конкурсе вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава примут участие петербургские исполнители.

Фото: Википедия