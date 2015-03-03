В конкурсе вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава примут участие петербургские исполнители

Участники продемонстрируют своё мастерство в исполнении оперных арий, музыкальных сцен и камерной музыки, исполняя произведения как соло, так и в дуэте.

В Международном конкурсе вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмавы примут участие шесть вокалистов и четырёх концертмейстеров из Петербурга.

Конкурс при поддержке Президентского фонда культурных инициатив пройдёт во второй раз, собрав заявки от 978 претендентов из 23 стран. После заочного тура в финал вышли 47 певцов и 26 концертмейстеров.

Участники продемонстрируют своё мастерство в исполнении оперных арий, музыкальных сцен и камерной музыки, исполняя произведения как соло, так и в дуэте. Очный тур состоится с 12 по 24 января в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Победителям достанутся денежные премии и особые награды, но самым важным призом станет шанс выступить на ведущих театральных площадках России, таких как Большой театр, Мариинский театр, Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Московская филармония и другие.

Помимо этого, 11 певцов и шестеро пианистов получат возможность поучаствовать в проекте "Уроки с мастерами", включающем серию мастер-классов от членов международного жюри, которые пройдут 22 января.