В конкурсе вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава примут участие петербургские исполнители

В Международном конкурсе вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмавы примут участие шесть вокалистов и четырёх концертмейстеров из Петербурга.
Конкурс при поддержке Президентского фонда культурных инициатив пройдёт во второй раз, собрав заявки от 978 претендентов из 23 стран. После заочного тура в финал вышли 47 певцов и 26 концертмейстеров.
Участники продемонстрируют своё мастерство в исполнении оперных арий, музыкальных сцен и камерной музыки, исполняя произведения как соло, так и в дуэте. Очный тур состоится с 12 по 24 января в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Победителям достанутся денежные премии и особые награды, но самым важным призом станет шанс выступить на ведущих театральных площадках России, таких как Большой театр, Мариинский театр, Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Московская филармония и другие.
Помимо этого, 11 певцов и шестеро пианистов получат возможность поучаствовать в проекте "Уроки с мастерами", включающем серию мастер-классов от членов международного жюри, которые пройдут 22 января.
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Фото: Telegram / Пиотровский Online
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