В Петербурге наградят 41 лучшего работника в области спорта

Церемония вручения нагрудного знака "За заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт‑Петербурга" проводится в Санкт-Петербурге ежегодно.

Губернатор Северной столицы подписал постановление городского правительства "О награждении наградой Правительства Санкт‑Петербурга - нагрудным знаком "За заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт‑Петербурга" и присуждении премии Правительства Санкт‑Петербурга "За вклад в развитие физической культуры и спорта Санкт‑Петербурга" в 2024 году". Об этом рассказали в Смольном.

В этом году к награждению представлен 41 петербуржец. Награды присуждаются по шести номинациям:

– за подготовку чемпионов и призеров чемпионатов и первенств мира, Европы, России по олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта среди занимающихся в организациях Санкт‑Петербурга, осуществляющих спортивную подготовку;

– за организацию физического воспитания обучающихся;

– за врачебный контроль и новые прогрессивные методы в области спортивной медицины;

– за организацию и проведение крупных спортивных мероприятий;

– за эффективное управление и личный вклад в развитие физической культуры и спорта и за эффективную работу по привлечению населения Санкт‑Петербурга к занятиям физической культурой и спортом.

Церемония вручения нагрудного знака "За заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт‑Петербурга" проводится в Санкт-Петербурге ежегодно.

В августе в Петербурге наградили лучших представителей строительной отрасли. Глава Петербурга также выразил благодарность строителям за особое внимание к инфраструктуре для маломобильных групп населения.

Фото: Piter.tv