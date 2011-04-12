В Петербурге наградили лучших представителей строительной отрасли

В Смольном в преддверии профессионального праздника – Дня строителя – чествовали лучших строителей Петербурга. В этом году праздник приходится на воскресенье, 11 августа, отметил портал "Строительный Петербург".
Градоначальник вручил наиболее отличившимся представителям отрасли почетные знаки "Строителю Санкт‑Петербурга", "Заслуженный строитель Санкт‑Петербурга", Благодарности губернатора, а также награды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ – медали, Почетные знаки, Почетные грамоты и Благодарности. Почетной грамотой Правительства РФ был отмечен президент Союза строительных объединений и организаций Александр Вахмистров.
Глава Петербурга также выразил благодарность строителям за особое внимание к инфраструктуре для маломобильных групп населения.
Фото: Смольный
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