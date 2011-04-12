В Петербурге наградили лучших представителей строительной отрасли

В этом году 11 августа отметят День строителя.

В Смольном в преддверии профессионального праздника – Дня строителя – чествовали лучших строителей Петербурга. В этом году праздник приходится на воскресенье, 11 августа, отметил портал "Строительный Петербург".

Градоначальник вручил наиболее отличившимся представителям отрасли почетные знаки "Строителю Санкт‑Петербурга", "Заслуженный строитель Санкт‑Петербурга", Благодарности губернатора, а также награды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ – медали, Почетные знаки, Почетные грамоты и Благодарности. Почетной грамотой Правительства РФ был отмечен президент Союза строительных объединений и организаций Александр Вахмистров.

Глава Петербурга также выразил благодарность строителям за особое внимание к инфраструктуре для маломобильных групп населения.

Фото: Смольный