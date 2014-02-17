Роспуск советов МО "Смольнинское" и "Лиговка-Ямская" стартовал в Петербурге

В качестве причины названо продолжительное невыполнение депутатами своих обязанностей в период 2020-2021 г.г.

В четверг, 21 декабря, в ЗакСе Северной столицы одобрили в I чтении законопроект о ликвидац двух органов местного самоуправления. Речь идёт о муниципальных советах в районах "Смольнинское" и "Лиговка-Ямская".

Предложение о роспуске поступило от губернатора Петербурга Александра Беглова. В качестве причины названо продолжительное невыполнение депутатами своих обязанностей в период 2020-2021 г.г.

Как отметили участники заседания, нарушение законодательства со стороны депутатов обоих МО подтверждено на судебном уровне.

Ранее мы сообщили о том, что закон о Генплане до 2040 года утвердили в ЗакСе.

Фото: Piter.TV