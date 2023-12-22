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В Петербурге распустят МО "Литейный округ"
Сегодня, 19:34
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В Петербурге распустят МО "Литейный округ"

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Соответствующий документ опубликовали на сайте городского правительства в разделе антикоррупционной экспертизы.

Губернатор Петербурга накануне подготовил законопроект, согласно которому будет распущен муниципальный округ (МО) "Литейный округ". Соответствующий документ опубликовали на сайте городского правительства в разделе антикоррупционной экспертизы. 

Проект разработал комитет территориального развития Петербурга. В случае удачной проверки градоначальник сможет внести законопроект на рассмотрение депутатам в Законодательное Собрание (ЗакС) Петербурга.  

"Литейный округ" был признан Дзержинским районным судом бездействующим еще в апреле прошлого года. Прокурорский иск направили в суд почти 4 года назад.

Ранее в ЗакСе одобрили роспуск двух МО – "Лиговка-Ямская" и "Смольнинское". Ни один из них не выполнял свои функции, а попытки провести заседания приводили к скандалам.

Фото: Piter.TV

Теги: мо литейный округ, роспуск мо
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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