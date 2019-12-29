  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Суд отменил все решения совета МО "Литейный округ" с сентября
Сегодня, 18:12
58
nadezhda_sib

Суд отменил все решения совета МО "Литейный округ" с сентября

0 0

Заседание состоялось на третий раз.

Дзержинский районный суд отменил все решения муниципального совета МО "Литейный округ", принятые с сентября 2019. Информацию об этом опубликовали на сайте суда.

Таким образом, суд удовлетворил иск депутата МО от фракции "Единая Россия" к "яблочнику" Арсению Афиногенову. Ранее рассмотрение дела дважды откладывалось, одна из сторон не приходила на заседание. 

У ответчика есть возможность обжаловать решение в Горсуде. В ином случае есть вероятность, что совет муниципальных депутатов будет рассчитан. 

Напомним, выборы в муниципальные депутаты прошли 8 сентября 2019 года. С некоторыми нарушениями разбираются до сих пор. 

Фото: pixabay.com 

Теги: выборы, мо литейный округ
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии