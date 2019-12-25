Нарушения на выборах Петербурга закономерно приведут к роспуску муниципальных советов

С момента выборов в сентябре и по сей день городские суды разбираются с найденными нарушениями.

После муниципальных выборов в Северной столице прошло уже пять месяцев, однако политические страсти в отдельных муниципальных образованиях кипят даже с большей силой. Вот свежий пример: Приморский районный суд частично удовлетворил иск городского отделения партии "Справедливая Россия" и Павла Чупрунова об отмене итогов выборов в МО "Чёрная речка".

Скорее всего, в этом муниципальном образовании пройдут новые выборы. А по судебному решению сразу пять местных депутатов могут лишиться своих мандатов. В их числе и младший брат председателя петербургского законодательного собрания Вячеслава Макарова – Василий. И эта история – не исключение, поэтому эксперты предсказывают и другие подобные судебные решения. Нарушений в ходе избирательной кампании было выявлено действительно много.

Руководитель аппарата Общественной палаты Петербурга Андрей Малков считает, что суд должен вынести свой вердикт, и чем раньше, тем лучше, поскольку муниципальные советы должны быть легитимными и действовать в правовом поле.

Нынешняя ситуация в муниципальных образованиях не может не вызывать беспокойство, – с горечью признает эксперт.

Так, депутаты из МО "Литейный округ" и МО "Смольнинское" до сих пор не избрали главу муниципального образования. Принять бюджет они также не смогли. В местные советы обоих округов прошло много оппозиционных депутатов, однако по большинству вопросов они не смогли между собой договориться.

Политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что это именно политическая борьба и она может быть продолжена даже после полноценного формирования органов исполнительной власти. Однако смешивать текущие политические моменты и развитие местного самоуправления в городе на Неве, по мнению эксперта, неправомерно. Он полагает, что можно даже вернуться к вопросу о реформировании муниципальной власти в Петербурге, созданной в далеком 1997 году. Это могут быть вопросы расширения полномочий и изменения границ округов.

Уже прозвучали предложения о роспуске муниципальных советов МО "Литейный округ" и МО "Смольнинское". Соответствующее предложение глава муниципального образования "Лиговка-Ямская" Вадим Войтановский ранее направлял в адрес президента России и губернатора Петербурга. Возможно, подобный сценарий уготован и МО "Литейный округ", где партия "Яблоко" создала ситуацию "двоевластия" – в муниципальном округе два главы, не признающие друг друга.

Экспертное сообщество считает вариант с роспуском вполне закономерным. Петербургский политолог Юрий Светов отмечает, что если муниципальные депутаты в течение трех месяцев не могут провести полноценное заседание и избрать председателя совета, то их уже можно распустить по суду. Примечательно, что такую инициативу могут выдвинуть как сами депутаты, так и граждане – жители округа.

Фото: Piter.TV