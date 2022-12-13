МО "Литейный округ" признано бездействующим

Муниципальный совет подлежит роспуску по решению суда.

Согласно решению Дзержинского районного суда Петербурга, иск прокуратуры Центрального района о признании незаконным бездействия МО "Литейный округ" в течение более чем трёх месяцев был удовлетворён. Таким образом, муниципальный совет подлежит роспуску. Об этом сообщило издание "Ъ-СПб".

Напомним, что прокурорский иск был направлен в суд 3 года назад. По данным депутатов, только 12 из 20 муниципалов проводят заседания, а глава МО Павел Дайняк вовсе не появляется на них. При этом собрания в округе считаются легитимными только в его присутствии.

В мартt суд возобновил рассмотрение иска о признании МО бездействующим. По словам представителей защиты муниципалов Александра Кобринского, иск могли принять к рассмотрению по ошибке.

Напомним, что после муниципальных выборов 2019 года 11 из 20 мандатов в МО "Литейный округ" получили кандидаты от партии "Яблоко". За 3 года нового главу совета так и не избрали, а глава пятого созыва от "Единой России" Дайняк препятствовал принятию итогов заседаний, на которых "яблочники" голосовали за однопартийца Арсения Афиногенова. Депутат округа Сергей Трошин считает, что дело политически мотивировано.

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Фото: Piter.TV