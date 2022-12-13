В ЗакСе Петербурга одобрили отсрочку сноса "Нарвской заставы" до 2029 года

К указанному времени планируют завершить программу развития застроенных территорий.

Депутаты Северной столицы поддержали поправку в городской закон 820-7 о границах и режимах зон охраны объектов культурного наследия, которая касалась отсрочки сноса малоэтажных домов Нарвской заставы до 2029 года. Тем не менее, предложение о полном отказе от уничтожения застройки было отклонено. Об этом сообщил руководитель фракции "Яблоко" в ЗакСе Северной столицы Борис Вишневский.

Напомним, что предложения "Яблока" включали защиту от сноса дома №163 в районе Нарвской заставы и полное исключение сноса двадцати исторических зданий на Лиговском проспекте, которые планируют демонтировать для строительства терминала ВСМ. Кроме того, поправка связана с сохранением исторических зданий на проспекте Обуховской обороны.

Одновременно с этим, фракция партии "Единая Россия" внесла собственную поправку, которая даёт право на снос около 160 зданий с 1 января 2029 года. К этой дате планируют завершить программу развития застроенных территорий.

Ранее стали известны кандидаты на звание "Почётный гражданин Санкт-Петербурга".

Фото: Сайт Программы развития застроенных территорий Санкт-Петербурга