Стали известны кандидаты на звание "Почётный гражданин Санкт-Петербурга"

В Северной столице определили 5 претендентов на звание "Почётный гражданин Санкт-Петербурга" в 2023 году. Об этом сообщил председатель городского ЗакСа Александр Бельский в своем Telegram-канале.
Среди кандидатов оказались народная артистка Эдита Пьеха и старейшая учительница города и заслуженный педагог Надежда Строганова, которой исполнилось 102 года.
Кроме того, на звание претендуют заслуженный инженер Юрий Кормилицин, создатель мемориального комплекса "Цветок жизни" Валерий Селиванов, переживший блокаду Ленинграда, и доктор наук Михаил Спиридонов.
Ранее мы сообщили о том, что петербургский ЗакС начал формировать новый состав Общественной палаты.
Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга
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