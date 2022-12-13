Стали известны кандидаты на звание "Почётный гражданин Санкт-Петербурга"

В 2023 году определили 5 претендентов.

В Северной столице определили 5 претендентов на звание "Почётный гражданин Санкт-Петербурга" в 2023 году. Об этом сообщил председатель городского ЗакСа Александр Бельский в своем Telegram-канале.

Среди кандидатов оказались народная артистка Эдита Пьеха и старейшая учительница города и заслуженный педагог Надежда Строганова, которой исполнилось 102 года.

Кроме того, на звание претендуют заслуженный инженер Юрий Кормилицин, создатель мемориального комплекса "Цветок жизни" Валерий Селиванов, переживший блокаду Ленинграда, и доктор наук Михаил Спиридонов.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский ЗакС начал формировать новый состав Общественной палаты.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга