Труп мужчины с телесными повреждениями обнаружили на Брюсовской улице

О смерти петербуржца сообщила его жена.

В четверг, 5 октября, в экстренные службы обратилась 53-летняя петербурженка, с сообщением о том, что её муж умер в квартире на Брюсовской улице. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие по указанному адресу правоохранители нашли труп 54-летнего мужчины с телесными повреждениями.

Тело осмотрено, направлено в морг для установления причины смерти. Материал передан в СО по Калининскому району ГСУ СК РФ по г. СПб Беляковская.

Ранее мы сообщили о том, что спасатели Ленобласти достали мертвую девушку из авто после ДТП.

Фото: Piter.TV