Спасатели Ленобласти достали мертвую девушку из авто после ДТП

В поселке Лисино-Корпус произошло ДТП, в ходе которого погиб водитель авто. Спасатели вытащили пассажира живым.

В Ленинградской области ночью 5 октября в районе поселка Лисино-Корпус произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля не справилась с управлением, съехала в кювет и совершила столкновение с деревом. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

В результате роизошедшего погиб водитель, пассажир жив.

Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно провели деблокирование пострадавших девушки и молодого человека и передали сотрудникам скорой помощи. После чего деблокировали погибшую и передали сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что момент ДТП с пешеходом на Васильевском острове попал на видео.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленинградской области