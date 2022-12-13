В петербургском суде возобновили производство по иску по признании бездействующим совета МО "Литейный округ"

После муниципальных выборов 2019 года 11 из 20 мандатов в МО получили кандидаты от партии "Яблоко".

Дзержинский районный суд Петербурга возобновили производство по иску, поступившему от прокуратуры Центрального района о признании бездействующим совета МО "Литейный округ". Заседание было отложено на 11 апреля для запроса решений суда по другим, которые касаются муниципалитета.

Кроме того, в этот же день состоялось заседание по схожему иску от местных жительниц Александры Пальцевой, Валентины Прядун и Илоны Ханиной. Его рассмотрение отложили на 14 марта.

Напомним, что после муниципальных выборов 2019 года 11 из 20 мандатов в МО "Литейный округ" получили кандидаты от партии "Яблоко". Иск о признании совета бездействующим был направлен в суд летом 2020 года, однако в связи с рассмотрением оспариваний некоторых решений совета, процесс был отложен. За 3 года нового главу совета так и не избрали.

Ранее мы сообщили о том, что петербургское ООО "Инстарсия" требует у контрагента почти 1 млн рублей.

Фото: Piter.TV