Петербургское ООО "Инстарсия" требует у контрагента почти 1 млн рублей

После компании банкротом, она лишилась права на имущественный комплекс стоимостью 700 млн рублей.

В Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти был направлен иск компании ООО "Интарсия" к ООО "Нифорно–Инвест" на сумму 879 млн рулей. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных судов.

Как показали материалы дела, в 2010 году ООО "Интарсия" заключило с ответчиком инвестиционный договор на проведение строительных и реставрационных работ. Мероприятия должны было пройти на участке более 20 тыс. кв.м., который принадлежал арендодателю "Нифорно–Инвест". Там должны были построить производственные площадки и здание. Кадастровая стоимость проекта оценивалась в сумму, превышающую 350 млн рублей.

После признания ООО "Интарсия" банкротом, договор с "Нифорно–Инвест" был оспорен и признан недействительным. В результате "Интарсия" лишилась права на имущественный комплекс стоимостью 700 млн рублей. Инвестиции со стороны "Нифорно–Инвест" составили около 400 млн рублей, но, по данным конкурсного управляющего, фактически строительство объекта велось за счет средств самой "Интарсии".

Ранее мы сообщили о том, что мотостроительная компания "Пилон" признана банкротом по решению суда.

Фото: Piter.TV