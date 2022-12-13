Мотостроительная компания "Пилон" признана банкротом по решению суда

Конкурсного управляющего организации изберут в марте.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вынес решение о признании мостостроительной компании "Пилон" банкротом. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Дело в отношении "Пилона" возбудили в 2019 году по ФАС. Оно было прекращено с появлением у компании в 2020 году нового владельца Нодара Асоева. Ещё спустя год между организацией и кредиторами утвердили мировое соглашение: сумма основного долга фирмы превысила 1,3 млрд рублей. Также были наложены дополнительные штрафы.

На данный момент в отношении компании открыто конкурсное производство. Оно будет действовать 6 месяцев. Конкурсного управляющего определят в марте.

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Фото: Piter.TV