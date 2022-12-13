"Книжную лавку писателей" в Петербурге хотят спасти от закрытия

По словам временного управляющего организации, старейший книжный магазин продолжал работу даже во время блокады.

В Северной столице пытаются уберечь от закрытия старейший в городе книжный магазин "Книжная лавка писателей". Подробности приводит издание "Деловой Петербург" со ссылкой на управляющего партнера организации Дмитрия Ражева.

Напомним, что в отношении "Книжной лавки писателей" запущен процесс оформления банкротства. Ржаев подчеркнул, что магазин не закрылся даже во время блокады Ленинграда. По его словам, закрытие "лавки" по экономическим причинам станет осквернением памяти города.

Кроме того, управляющий партнер выразил уверенность в том, что существующая модель ведения бизнеса на поверку оказалась неэффективной. Платёжеспособность магазина вполне может быть возобновлена при другом подходе к ведению дел.

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Фото: Pxhere