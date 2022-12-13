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Ученицы из школы №654 под руководством балерины Мариинки устроили флешмоб на Дворцовой

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В конце января стало известно, что школу с хореографическим уклоном объединят с другой из-за нерентабельности. Родители и дети против слияния школ.

Родители детей, которые учатся в школе № №654 с хореографическим уклоном, по-прежнему различными способами пытаются спасти учебное заведение от закрытия.

В конце января стало известно, что школу с хореографическим уклоном объединят с другой из-за нерентабельности. Родители опасаются, что после слияния образовательных учреждения особая программа школы, включающая художественно-эстетические дисциплины будет уничтожена. 

На выходных под руководством балерины Мариинки Ильмиры Багаутдиновой школьницы устроили на Дворцовой площади настоящий спектакль. Девушки в балетных пачках показали кусочек из "Лебединого озера".

Большинство выпускников школ № 654 поступили в Академию Русского балета им. Вагановой, а также в Академию Эйфмана.

Фото: ВКонтакте/ Ангел Черный
Видео: ВКонтакте/ ГБОУ СОШ № 654 "Хореография" - спасём школу!

Теги: дворцовая площадь, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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