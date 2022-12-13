Петербургские родители пытаются спасти школу № 654 от закрытия

Большинство выпускников школ № 654 поступили в Академию Русского балета им. Вагановой, а также в Академию Эйфмана.

Родители детей, которые учатся в школе № №654 с хореографическим уклоном, пытаются спасти учебное заведение от закрытия. Об этом сообщили на портале "АиФ Петербург".

31 января учащиеся узнали, что школу объединят с другой из-за нерентабельности. Родители переживают, что после объединения двух учебных заведений исчезнет особая программа школы, включающая художественно-эстетические дисциплины. Мамы и папы детей переживают из-за возможного снижения качества образования.

Большинство выпускников школ № 654 поступили в Академию Русского балета им. Вагановой, а также в Академию Эйфмана.

Однако в отделе образования родителей убеждают, что после слияния школ программа обучения и воспитания детей не изменится.

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