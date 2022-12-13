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Петербургские родители пытаются спасти школу № 654 от закрытия
Сегодня, 17:20
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Петербургские родители пытаются спасти школу № 654 от закрытия

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Большинство выпускников школ № 654 поступили в Академию Русского балета им. Вагановой, а также в Академию Эйфмана.

Родители детей, которые учатся в школе № №654 с хореографическим уклоном, пытаются спасти учебное заведение от закрытия. Об этом сообщили на портале "АиФ Петербург".

31 января учащиеся узнали, что школу объединят с другой из-за нерентабельности. Родители переживают, что после объединения двух учебных заведений исчезнет особая программа школы, включающая художественно-эстетические дисциплины. Мамы и папы детей переживают из-за возможного снижения качества образования. 

Большинство выпускников школ № 654 поступили в Академию Русского балета им. Вагановой, а также в Академию Эйфмана.

Однако в  отделе образования родителей убеждают, что после слияния школ программа обучения и воспитания детей не изменится.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге увеличился спрос на работников сферы науки и образования.

Фото: Pxhere

Теги: родители спасают школу, школа, школа 654
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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