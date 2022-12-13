В Петербурге увеличился спрос на работников сферы науки и образования

Большое число вакансий появилось как в сфере онлайн-образования, так и вузах и исследовательских институтах.

За 2022 год в Северной столице значительно прибавилось число вакансий в сфере науки и образования. Спрос в отрасли по России увеличился на 56%, а в Петербурге − на 66%. Об этом свидетельствует исследование сервиса hh.ru.

Петербург опередила по показателю только Москва: в столице с научной сферой так или иначе связана каждая пятая вакансия. В Северной столице их число составляет 10%.

Работодателям необходимы работники как в онлайн-школах, так и в государственных и частных вузах, а также в исследовательских центрах. Наибольшее число предложений в Петербурге разместили ИТМО, биотехнологическая компания БИОКАД, Онлайн-школа №1, Skyeng, ФГБОУ ВО СПбГУ.

Ранее мы сообщили о том, что у петербургских работодателей появился спрос на студентов.

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