У петербургских работодателей появился спрос на студентов

Число вакансий для начинающий специалистов оказалось наполовину больше, чем в начале 2022-ого года.

В Северной столице появилось больше работодателей, которые интересуются молодыми специалистами и студентами. По сравнению с началом 2022 года, число подобных вакансий выросло на 46%. Об этом сообщила пресс-служба hh.ru.

Как показывает проведённое аналитиками сервиса исследование, наибольшая часть новых вкансий в январе 2023 пришлось на сферы ретейла, продаж и обслуживания клиентов. Кроме того, студентам и начинающим работникам легко найти себя в ресторанно-гостиничном бизнесе города.

Достаточнно часто в Петербурге размещают вакансии для студентов по доставке товаров, работе на складах и в сфере IT.

Фото: Piter.TV