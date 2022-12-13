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У петербургских работодателей появился спрос на студентов
Сегодня, 12:57
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У петербургских работодателей появился спрос на студентов

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Число вакансий для начинающий специалистов оказалось наполовину больше, чем в начале 2022-ого года.

В Северной столице появилось больше работодателей, которые интересуются молодыми специалистами и студентами. По сравнению с началом 2022 года, число подобных вакансий выросло на 46%. Об этом сообщила пресс-служба hh.ru.

Как показывает проведённое аналитиками сервиса исследование, наибольшая часть новых вкансий в январе 2023 пришлось на сферы ретейла, продаж и обслуживания клиентов. Кроме того, студентам и начинающим работникам легко найти себя в ресторанно-гостиничном бизнесе города. 

Достаточнно часто в Петербурге размещают вакансии для студентов по доставке товаров, работе на складах и в сфере IT.

Фото: Piter.TV

Теги: работа, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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