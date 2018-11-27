Победительницу конкурса "Миссис Россия-Вселенная" подозревают в попытке ограбления "Леруа-Мерлен" в Петербурге

Во вторник, 26 сентября, в Приморском районе Петербурга произошла попытка ограбления магазина "Леруа Мерлен". Очевидцы отметили, что неоплаченный товар вынесли мужчина и женщина, которые скрылись на серебристом Range Rover. Об этом сообщил "Дорожный инспектор".
Грабителей попыталась остановить охрана, соорудив баррикады из тележек, но парочка смогла её преодолеть. Выяснилось, что машина, которая участвовала в ограблении, зарегистрирована на победительницу конкурса "Миссис Россия-Вселенная" 2020 года Светлану Сергееву.
На кадрах видно, что за рулём находится мужчина. Не установлено, сопровождала ли его Сергеева или другая женщина.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержали двух "помощниц" поджигателя военкомата.
Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор, видео: Telegram / Коменда
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