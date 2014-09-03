В Петербурге задержали двух "помощниц" поджигателя военкомата

Одна из женщин приобрела средство для розжига, при помощи которого было совершено преступление, а другая знала о готовящемся теракте, но не сообщила о нём правоохранителям.

Полиция задержала двух женщин, оказывавших помощь в организации поджога военкомата во Фрунзенском районе Северной столицы. Об этом сообщил Telegram-канал "Baza".

Уголовное дело по статье 205 УК РФ "Террористический акт" было возбуждено в 2022 году. После проведения обыска по месту жительства 27-летнего подозреваемого, удалось установить, что к поджогу военкомата были причастны 2 женщины. Одна из них приобрела средство для розжига, при помощи которого было совершено преступление, а другая знала о готовящемся теракте, но не сообщила о нём правоохранителям.

По предварительным данным, одна из женщин была репетитором, преподавала музыку. Они обе отправлены под подписку о невыезде, у них изъяли мобильные телефоны.

Ранее мы сообщили о том, что полиция изъяла старинные оружие и боеприпасы в ходе обысков в Петербурге и Ленобласти.

Фото: Piter.TV