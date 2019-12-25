Полиция изъяла старинные оружие и боеприпасы в ходе обысков в Петербурге и Ленобласти

Во всех трёх случаях решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во вторник, 26 сентября, сотрудники ФСБ и полицейские провели совместные проверки в отношении лиц, хранящих старинное оружие и боеприпасы. Об этом стало известно Piter.TV.

Так, в 7:30 был проведён обыск квартиры 65-летнего жителя Каменногорска (Выборгский район Ленобласти). У мужчины изъяли 2 револьвера системы "Наган" начала XX века, предмет, похожий на пистолет Макарова и примерно 1 тыс. патронов разных калибров. Кроме того, у него была обнаружена мастерская с инструментами для переделки оружия. Судя по данным экспертизы, часть находок является пригодной для стрельбы

Кроме того, оперативники прибыли в частный дом 47-летнего жителя Парголово. Там было найдено 2 предмета, похожих на пистолеты, ракетница и патроны. Найденные предметы отправлены на экспертизу. Наконец, обыск был произведён по месту жительства 61-летнего мужчины в Волосовском районе. Там удалось обнаружить винтовку Мосина образца 1937 года и 20 патронов, всё перечисленное изъято.

Во всех трёх случаях решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти полиция пресекла незаконный оборот оружия.

Фото: Piter.TV