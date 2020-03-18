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В Ленобласти полиция пресекла незаконный оборот оружия
Сегодня, 21:10
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В Ленобласти полиция пресекла незаконный оборот оружия

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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

В городе Кириши Ленобласти полиция обнаружила и изъяла оружие у 48-летнего местного жителя. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России во вторник, 12 сентября.

Мужчина был задержан 8 сентября в квартире на проспекте Ленина, 12. В ходе обыска нашли пистолет, переделанный из охолощенного в боевой, патроны и 1,6 г марихуаны.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Ранее мы сообщали о том, что в отношении угрожавшего прохожим оружием в Никольском саду возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: кириши, незаконный оборот оружия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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