В Ленобласти полиция пресекла незаконный оборот оружия

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

В городе Кириши Ленобласти полиция обнаружила и изъяла оружие у 48-летнего местного жителя. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России во вторник, 12 сентября.

Мужчина был задержан 8 сентября в квартире на проспекте Ленина, 12. В ходе обыска нашли пистолет, переделанный из охолощенного в боевой, патроны и 1,6 г марихуаны.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Ранее мы сообщали о том, что в отношении угрожавшего прохожим оружием в Никольском саду возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти