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Угрожавший прохожим оружием в Никольском саду задержан
Сегодня, 20:41
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Угрожавший прохожим оружием в Никольском саду задержан

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Мужчина, который угрожал днем 6 сентября в Никольском саду проходившим мимо горожанам оружием, задержан в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК РФ. 

По версии следствия, неадекват действовал из хулиганских побуждений. В качестве оружия он использовал металлический предмет, имеющий заостренные концы.

Следственный отдел по Адмиралтейскому району ГСУ СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Детали произошедшего выясняются.

Фото: Piter.TV

Теги: никольский сад, уголовная статья хулиганство, угроза
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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