Угрожавший прохожим оружием в Никольском саду задержан

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Мужчина, который угрожал днем 6 сентября в Никольском саду проходившим мимо горожанам оружием, задержан в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК РФ.

По версии следствия, неадекват действовал из хулиганских побуждений. В качестве оружия он использовал металлический предмет, имеющий заостренные концы.

Следственный отдел по Адмиралтейскому району ГСУ СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Детали произошедшего выясняются.

Фото: Piter.TV