Угрожавший прохожим оружием в Никольском саду задержан

Мужчина, который угрожал днем 6 сентября в Никольском саду проходившим мимо горожанам оружием, задержан в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК РФ.
По версии следствия, неадекват действовал из хулиганских побуждений. В качестве оружия он использовал металлический предмет, имеющий заостренные концы.
Следственный отдел по Адмиралтейскому району ГСУ СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Детали произошедшего выясняются.
Фото: Piter.TV
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