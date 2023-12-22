ЗакС Петербурга обратится к Мишустину с предложением создать аналог "Пушкинской карты" для пенсионеров

В настоящее время любой молодой человек в возрасте от 14 до 22 лет может ежегодно получать из бюджета страны 5 тысяч рублей на посещение культурных мероприятий.

Законодательное Собрание Петербурга обратится к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с инициативой о введении для российских пенсионеров аналога молодежной "Пушкинской карты". Об этом сообщила пресс-служба ЗакСа.

В настоящее время любой молодой человек в возрасте от 14 до 22 лет может ежегодно получать из бюджета страны 5 тысяч рублей на посещение театров, музеев, выставок и кинозалов. Для этого ему достаточно просто зарегистрироваться на сайте.

Петербургские депутаты уверены, что доступность культурной жизни важна не только для молодежи, но и для старшего поколения.

В прошлом году стало известно, что более 500 тыс. молодых людей Петербурга пользуются "Пушкинской картой"

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Фото: официальный ролик Минкультуры