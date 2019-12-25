Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года.

Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом глава РФ сообщил в ходе торжественного мероприятия в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по случаю Дня героев Отечества.

Когда все награжденные окружили президента, спикер парламента ДНР Артем Жога попросил Владимира Путина принять участие в выборах. Просьбу Председателя Народного Совета ДНР поддержали и другие Герои России. Лидер страны согласился.

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. Они будут проходить в течение трех дней – с 15 по 17 марта. Эту дату 7 декабря определил Совет Федерации. Если Путин победит в выборах, он будет возглавлять страну до 2030 года.

Ранее на Piter.tv: Путин заявил, что в международных отношениях происходят необратимые изменения.

Фото: kremlin.ru