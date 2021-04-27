За выборами в Петербурге будут наблюдать международные эксперты

Ожидается, что в город приедут около 20 наблюдателей из-за рубежа.

В Петербург для наблюдения за выборами, голосование на которых пройдет с 6 по 8 сентября, приедут порядка 20 международных экспертов, сообщил председатель Горизбиркома Максим Мейксин. Об этом пишет 14 августа ТАСС.

Вообще для региональных выборов не очень свойственно наличие международных наблюдателей, у нас законодательством это не предусмотрено. Но очень большой интерес к выборам в Санкт-Петербурге, и поэтому у нас будет около 20 электоральных экспертов из разных стран, которые будут смотреть за выборами в Санкт-Петербурге. Максим Мейксин, председатель Избирательной комиссии Петербурга

Напомним, в Северной столице с 6 по 8 сентября, одновременно с губернаторскими выборами, состоятся дополнительные выборы депутата городского парламента по одномандатному избирательному округу №18 и выборы депутатов 110 муниципальных советов Петербурга.

Ранее на Piter.TV: на 1,8 тыс. избирательных участках в Петербурге к выборам губернатора установят камеры.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)