Главу отдела питания освободили из-под стражи после массовых отравлений на избирательных участках

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было возбуждено уголовное дело.

Главе отдела горячего питания компании "Артис-Детское Питание" выбрали меру пресечения. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга освободил подсудимую из-под стражи, однако запретил ей общаться со связанными по уголовному делу людьми, кроме близких родственников, – сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Согласно версии следствия, около 30-ти человек с признаками кишечной инфекции обратилось в медучреждения города сразу после проведения выборов в Адмиралтейском и Кировском районах города. Из-за еды, поставляемой на избирательные участки, госпитализированы пять людей.

Как было выявлено в ходе экспертизы, глава отдела горячего питания компании "Артис-Детское Питание" игнорировала несоблюдение санитарных норм, а также требования по температурной обработке продуктов при приготовлении пищи. Итогом чего и стали массовые отравления на избирательных участках.

Ранее мы писали, что в обедах для избирателей нашли сальмонеллу и кишечную палочку.

Видео: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Петербурга