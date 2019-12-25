"Троллейбусная свадьба" прокатилась по улицам Петербурга

В четверг, 4 июля, в Петербурге прошла необычная свадебная церемония. Жених Федор Осипов и невеста Анастасия Буренкова выбрали для своего торжества не традиционный лимузин, а троллейбус. Об этом рассказал ГУП "Горэлектротранс".
Молодые люди познакомились 4,5 года назад, когда учились в университете. Решив добавить оригинальности своему празднику, они отправились в ЗАГС на троллейбусе с увеличенным автономным ходом.
Транспортное средство было украшено шарами и фотографиями пары.
Ранее мы сообщили о том, что
Фото: Telegram / Горэлектротранс
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