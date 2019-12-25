  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Троллейбусная свадьба" прокатилась по улицам Петербурга
Сегодня, 16:31
136
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

"Троллейбусная свадьба" прокатилась по улицам Петербурга

0 0

Молодые люди познакомились 4,5 года назад, когда учились в университете.

В четверг, 4 июля, в Петербурге прошла необычная свадебная церемония. Жених Федор Осипов и невеста Анастасия Буренкова выбрали для своего торжества не традиционный лимузин, а троллейбус. Об этом рассказал ГУП "Горэлектротранс".

Молодые люди познакомились 4,5 года назад, когда учились в университете. Решив добавить оригинальности своему празднику, они отправились в ЗАГС на троллейбусе с увеличенным автономным ходом.

Транспортное средство было украшено шарами и фотографиями пары.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Telegram / Горэлектротранс

Теги: гуп горэлектротранс, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии