На КАД лихач на BMW разогнался до 225 км/час

Прошлый рекорд в 203 км/час был побит этим летом.

Специалисты "Ленавтодора" рассказали про водителей-нарушителей, которые попались прошедшим летом 2023 года. Чаще всего скорость превышали автолюбители на BMW.

На разных участках КАДа стрелка спидометра указывала на цифру от 219 до 225 километров в час. Прошлый рекорд в 203 км/час был побит этим летом, камеры на КАД зафиксировали дважды скорость в 225 километров в час.

Уточняется, что, помимо BMW, нарушителями в этот раз оказались водители Subaru.

Что касается региональных дорог, то там выделилось Выборгское шоссе до Сертолово: там было 184 км/час при разрешённых 90.

Фото: Ленавтодор