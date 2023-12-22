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В Тюменской области растет вероятность прорыва дамб из-за паводка

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Александр Моор рассказал об информации от Росгидромета.

Уровень воды в реке Ишим на территории Тюменской области будет существенно выше, чем экспертами ожидался ранее. Соответствующее заявление сделал в видеообращении, опубликованном в социальных сетях, губернатор российского региона Александр Моор. Чиновник отметил, что увеличивается вероятность прорывы дамб.

...Вчера пришел уточненный прогноз от Росгидромета. В нем сообщается, что уровень воды будет еще выше, существенно выше... Растет вероятность прорыва дамб или перелива через них.

Александр Моор, глава региона

Исторический максимум уровня воды спрогнозировали в Тоболе Курганской области.

Фото и видео: Telegram / Александр Моор

Теги: александр моор, весенний паводок, дамба, регионы, росгидромет, тюменская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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