В Тюменской области растет вероятность прорыва дамб из-за паводка

Александр Моор рассказал об информации от Росгидромета.

Уровень воды в реке Ишим на территории Тюменской области будет существенно выше, чем экспертами ожидался ранее. Соответствующее заявление сделал в видеообращении, опубликованном в социальных сетях, губернатор российского региона Александр Моор. Чиновник отметил, что увеличивается вероятность прорывы дамб.

...Вчера пришел уточненный прогноз от Росгидромета. В нем сообщается, что уровень воды будет еще выше, существенно выше... Растет вероятность прорыва дамб или перелива через них. Александр Моор, глава региона

Исторический максимум уровня воды спрогнозировали в Тоболе Курганской области.

Фото и видео: Telegram / Александр Моор