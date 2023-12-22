Исторический максимум уровня воды спрогнозировали в Тоболе Курганской области

Владимир Якушев призвал жителей эвакуироваться после получения уведомления от местных властей.

Специалисты прогнозируют повышение уровня воды на территории российского города Тобол в Курганской области до исторического максимума. В связи с обстановкой местным жителям из близлежащих населенных пунктов предлагается эвакуироваться из опасной зоны подтопления. Соответствующее заявление сделал полномочный представитель главы государства Владимира Путина в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев. Его видеообращение опубликовано в социальных сетях. Эксперт добавил, что при получении оповещения об угрозе требуется выехать в максимально короткие сроки, забрав с собой документы и, по возможности, наиболее ценные вещи.

Все подготовительные мероприятия должны пройти очень оперативно и максимально эффективно. <...> В первую очередь, что касается местных органов власти, это оповещение. Во-вторых, это правильная реакция населения. Владимир Якушев, полпред РФ

Напомним, что в понедельник, 8 апреля, во всем регионе из-за паводковой ситуации администрацией объявлен режим ЧС. Губернатор Вадим Шумков подчеркнул, что один из регионов Казахстана увеличил объем сбрасываемой воды из собственных водохранилищ в 45 раз по сравнению с запланированным. Это привело к тому, что в Тобол направляется поток воды, увеличенные до 3,3 тысяч кубометров. Уровень воды властями в России прогнозируется 11 метров и выше, что намного превышает показатели 1994 года, когда в регионе фиксировался крупнейший паводок.

Песков: Путин пока не планирует посещать регионы, пострадавшие от паводков.

Фото и видео: Telegram / Область 45 | Курган