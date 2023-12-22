Песков: Путин пока не планирует посещать регионы, пострадавшие от паводков

В Кремле отметили, что критические паводки, возможно, еще не достигли своего пика.

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует посещать регионы, пострадавшие от паводков. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле напомнили, что по поручению президента на место на выходных вылетел срочно глава МЧС Александр Куренков, который курирует работу по эвакуации людей. Он отметил, что критические паводки, возможно, еще не достигли своего пика.

Пока в ближайшее время туда поездок президента не запланировано. Но вы видите, что президент постоянно держит руку на пульсе ситуации. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее мы сообщали, что на подтопленной площади в Орске работает гусеничная техника МЧС.

Видео: kremlin.ru