Рядом с ней работают добровольцы в химзащитных костюмах Л-1.

На подтопленной площади в Орске работает гусеничная техника МЧС России. Об этом сообщает "РИА Новости".

Сегодня, 7 апреля, на площади Гагарина была замечена гусеничная техника. Также сообщается, что рядом с ней работают добровольцы в химзащитных костюмах Л-1.

Напомним, 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. По последним данным, 2450 домов оказались подтопленными. В Оренбургской области действует режим чрезвычайной ситуации.

Ранее мы сообщали, что глава МЧС России прибыл в Оренбургскую область.

Видео: Telegram / РИА Новости