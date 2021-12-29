Любимова доложила Путину о подготовке в РФ реставраторов музыкальных инструментов

Сейчас музыкальные инструменты отправляют на реставрацию в Италию.

Подготовка специалистов по реставрации музыкальных инструментов будет организована на базе Российской академии музыки им. Гнесиных. Об этом в ходе совещания с президентов РФ Владимиром Путиным заявила глава министерства культуры страны Ольга Любимова.

По ее словам, это поможет покрыть дефицит мастеров на территории государства. Любимова отметила, в настоящее время музыкальные инструменты отправляют на реставрацию в итальянскую Кремону, поэтому подготовка российских специалистов так необходима.

У нас не хватает реставраторов музыкальных инструментов. А при этом у нас уникальные музыкальные инструменты: Гварнери, Амати, Страдивари. На них играют совершенно фантастические исполнители. Ольга Любимова, глава Минкультуры РФ

Также министр сообщила президенту о возрождении ленинградской школы реставрации музейных предметов на базе государственных музеев-заповедников "Петергоф" и "Царское Село".

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Видео: YouTube / Россия 24

Фото: kremlin.ru