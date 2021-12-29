Мария Шукшина раскритиковала игру Киркорова в триквеле "Последнего богатыря"

Российская актриса театра и кино Мария Шукшина не смогла досмотреть триквел "Последнего богатыря" из-за Филиппа Киркорова. В своем Instagram она извинилась перед актерами фильма, заявив, что ее хватило всего на 40 минут.
Шукшиной не понравилась игра короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Он сыграл в фильме Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" Жар-птицу и одновременно себя. По сюжету он снес яйцо под Первый концерт Чайковского.
Хватило на сорок минут […] Тошно и противно стало.
Отметила Мария
Премьера фильма состоялась 23 декабря. К главным ролям вернулись Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Сергей Бурунов и другие актеры.
Ранее мы писали, что комедийный боевик "King"s man: Начало" возглавил российский прокат в выходные.
Видео: YouTube / Disney Россия
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