Мария Шукшина раскритиковала игру Киркорова в триквеле "Последнего богатыря"

Король эстрады сыграл Жар-птицу и одновременно себя.

Российская актриса театра и кино Мария Шукшина не смогла досмотреть триквел "Последнего богатыря" из-за Филиппа Киркорова. В своем Instagram она извинилась перед актерами фильма, заявив, что ее хватило всего на 40 минут.

Шукшиной не понравилась игра короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Он сыграл в фильме Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы" Жар-птицу и одновременно себя. По сюжету он снес яйцо под Первый концерт Чайковского.

Хватило на сорок минут […] Тошно и противно стало. Отметила Мария

Премьера фильма состоялась 23 декабря. К главным ролям вернулись Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Сергей Бурунов и другие актеры.

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Видео: YouTube / Disney Россия