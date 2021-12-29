Комедийный боевик "King’s man: Начало" возглавил российский прокат в выходные

За два дня картина собрала 165,9 млн рублей.

Комедийный боевик "King"s man: Начало" возглавил российский прокат в минувшие выходные. Премьера состоялась 13 января. За эти дни она собрала 165,9 млн рублей. Об этом сообщил портал kinobusiness.com.

Картина рассказывает, как секретная разведывательная организация противостоит самым ужасным тиранам и криминальным гениям.

На втором месте по кассовым сборам за прошедшие выходные оказался триллер "Крик". Он собрал 96,8 млн рублей. Третье место заняла отечественная приключенческая комедия "Последний богатырь: посланник Тьмы". За выходные сборы составили 96,6 млн рублей.

В пятерке лидеров также оказался фантастический боевик "Человек-паук: нет пути домой" (77,2 млн рублей ) и мультфильм "Зверопой 2" (56,6 млн рублей).

Ранее мы писали, что в грядущем сериале по "Гарри Поттеру" будет гендерное разнообразие среди актеров.

Видео: YouTube / 20th Century Studios Russia