Голикова: число женщин репродуктивного возраста в РФ будет снижаться

Как сообщила исполняющая обязанности вице-премьера РФ Татьяна Голикова, уменьшение количества женщин в репродуктивном возрасте будет наблюдаться еще продолжительное время.
В ходе заседания комитета по труду и социальной политике в Госдуме Голикова отметила, что тенденция к снижению численности женщин в репродуктивном возрасте сохранится на протяжении неопределенного периода. Она также упомянула о предполагаемом увеличении числа женщин в возрасте 20-29 лет начиная с 2028 года.
По данным Росстата, коэффициент рождаемости в РФ за прошлый год составил 1,41.
Ранее эксперты прокомментировали пять новых кандидатур в министры РФ.
Фото: duma.gov.ru
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