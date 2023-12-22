Голикова: число женщин репродуктивного возраста в РФ будет снижаться

По данным Росстата, коэффициент рождаемости в РФ за прошлый год составил 1,41.

Как сообщила исполняющая обязанности вице-премьера РФ Татьяна Голикова, уменьшение количества женщин в репродуктивном возрасте будет наблюдаться еще продолжительное время.

В ходе заседания комитета по труду и социальной политике в Госдуме Голикова отметила, что тенденция к снижению численности женщин в репродуктивном возрасте сохранится на протяжении неопределенного периода. Она также упомянула о предполагаемом увеличении числа женщин в возрасте 20-29 лет начиная с 2028 года.

По данным Росстата, коэффициент рождаемости в РФ за прошлый год составил 1,41.

Ранее эксперты прокомментировали пять новых кандидатур в министры РФ.

Фото: duma.gov.ru