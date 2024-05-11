Миронов попросит у Роспотребнадзора снять в Петербурге антиковидные ограничения

Сергей Миронов, председатель партии "Справедливая Россия – За Правду", обратится в Роспотребнадзор с просьбой отменить антиковидные ограничения в Петербурге. Об этом парламентарий заявил в интервью ТАСС накануне.
Миронов отмечает, что ведомство объявило об окончании пандемии коронавируса в 2022 году, в марте текущего года перестали публиковать сводки о заболеваемости. Меры отменены во многих регионах РФ, в Северной столице они продлены до конца года. Ограничения "могут мешать гражданской позиции".
По словам политика, по закону местные власти в праве снять ограничения по предписаниям главных врачей и их заместителей.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ понизилась с 14 по 20 апреля.
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