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Миронов попросит у Роспотребнадзора снять в Петербурге антиковидные ограничения
Сегодня, 9:20
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Миронов попросит у Роспотребнадзора снять в Петербурге антиковидные ограничения

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Меры отменены во многих регионах РФ, в Северной столице они продлены до конца года.

Сергей Миронов, председатель партии "Справедливая Россия – За Правду", обратится в Роспотребнадзор с просьбой отменить антиковидные ограничения в Петербурге. Об этом парламентарий заявил в интервью ТАСС накануне. 

Миронов отмечает, что ведомство объявило об окончании пандемии коронавируса в 2022 году, в марте текущего года перестали публиковать сводки о заболеваемости. Меры отменены во многих регионах РФ, в Северной столице они продлены до конца года. Ограничения "могут мешать гражданской позиции". 

По словам политика, по закону местные власти в праве снять ограничения по предписаниям главных врачей и их заместителей. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ понизилась с 14 по 20 апреля. 

Фото: pxhere 

Теги: антиковидные меры, сергей миронов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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