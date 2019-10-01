Это закреплено в Конституции России.

Россияне смогут определять свою национальность при переписи населения. Это объясняется 26-ой статьей Конституции. Она говорит о запрете принуждать граждан определять свою национальность. Об этом напомнил "Парламентской газете" первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

Как он себя назовет, так и должно записываться в анкетах прокомментировал чиновник

Опрос будет проведен также среди иностранных граждан, проживающих на территории РФ. Содержание переписных листов переведут на десять языков мира. В частности, на английский, китайский и татарский. Люди получат возможность отвечать на том языке, который они сочтут для себя более комфортным.

Напомним, что в России перепись населения состоится с 1 по 31 октября 2020 года.

Ранее Росстат: на перепись населения в 2020 году потребуется 33 млрд рублей.