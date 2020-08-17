Полицейские задержали мужчину, который оскорблял пассажирку автобуса из-за ее национальности

Хулиган проживает в Петроградском районе.

Полицейские Фрунзенского района задержали мужчину, который оскорблял пассажирку автобуса №116 из-за цвета кожи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пассажир называл девушкой "обезьяной" и "Чунга-Чангой". Блогерка Стелла записала его слова на видео и поделилась им в соцсетях, а также обратилась в полицию.

В кратчайший сроки сотрудники полиции Фрунзенского района установили и задержали дебошира. Им оказался 33-летний житель Петроградского района. Он доставлен в отдел полиции для разбирательства ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На данный момент проводится проверка. Ранее стало известно, что Стелле звонили из прокуратуры.

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО