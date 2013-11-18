Мужчина называл "обезьяной" пассажирку автобуса в Петербурге

Автор видео обратила внимание на то, что за годы жизни в России это происходит с ней не впервые.

Пассажир автобуса №116 оскорблял девушку, называя ее "обезьяной". Она записала это на видео и поделилась кадрами на своей странице в Instagram 13 июня (запрещенная на территории РФ социальная сеть, относящаяся к экстремистской и террористической компании Meta).

Мужчина не только не принес свои извинения, но и продолжил обзывать пассажирку, а затем сел рядом с ней и не хотел ее выпускать. Жительница Петербурга обратила внимание на то, что в автобусе много свободных мест. За нее вступился другой пассажир, однако мужчина с рыжей бородой не отступил. Окончание истории петербурженке по имени Стелла не удалось снять: закончилась память на смартфоне.

Как рассказала автор видео, она выросла в России, но у нее есть руандистские корни (Руанда — государство в Восточной Африке). К подобным выпадам девушка уже привыкла, однако в этот раз решила рассказать общественности. Пассажирка обратила внимание на то, что в России не всегда толерантно относятся к людям других национальностей.

Видео: Instagram (запрещенная на территории РФ социальная сеть, относящаяся к экстремистской и террористической компании Meta) / @kkkaziyake