Петербуржца, который назвал пассажирку автобуса "обезьяной", накажут

Девушка написала заявление в полицию.

Мужчине, который обзывал девушку с руандийскими корнями "обезьяной" в петербургском автобусе, грозит 15 суток ареста или общественные работы. Об этом сообщила президент фонда "Free Buryatia Foundation", журналистка Александра Гармажапова.

Стелла выложила запись отвратительного расистского инцидента в соцсетях. Мы предоставили девушке юриста. Сегодня ей позвонили из прокуратуры и сообщили, что обидчика уже нашли – ему грозит 15 суток или общественные работы. Стелла написала на Устюжанина заявление. рассказала Гармажапова в соцсетях.

Блогерка Стелла поблагодарила Александру за помощь. Она обратила внимание на то, что не русофоб. В ней есть 25% русской крови и 75% - руандийской. Девушка выросла в России.

Напомним, некий Никита оскорблял девушку в общественном транспорте. Она сняла инцидент на видео.

Фото: Instagram (запрещенная на территории РФ социальная сеть, относящаяся к экстремистской и террористической компании Meta) / @kkkaziyake